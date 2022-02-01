Это история харьковского телевидения: в городе появилась новая достопримечательность

Сегодня в Харькове торжественно открыли мемориальную доску основателю и первому директору Харьковской студии телевидения Константину Лащенко. Установили памятный знак на улице Новгородской, 8, где до последнего дня жил известный журналист. Внук Лащенко также приехал на открытие доски. Радуется, что роль его деда в истории харьковского телевидения вспомнили и именно так решили увековечить его память.

Артем Лисс, внук К. Лащенко

Я помню, что он все время работал. Это такое самое яркое ощущение, самое яркое воспоминание. Я помню, что у нас почтовый ящик был переполнен какими-то газетами, какими-то журналами. Я помню, что его кабинет вот так по периметру был обставлен книжными шкафами от пола до потолка. Я помню, что 90% своего времени он проводил в кабинете работая. он все время что-то писал, он все время что-то изучал, ну и публикации, конечно, тоже во всяких харьковских СМИ того времени.

Идея установить памятный знак в честь Лащенко появилась еще несколько лет назад, однако только в 2022 году удалось воплотить задуманное в жизнь, – рассказывает один из инициаторов установки доски, бывший депутат горсовета и преподаватель Елена Горошко. По ее словам, это вторая мемориальная доска в городе, которую посвятили журналисту.

Елена Горошко, эксдепутат горсовета

Це історія харківського телебачення, перш за все вона символізує. Це дуже важливо. Це память про людину, яка була фундатором харківського телебачення і одна з найперших в Радянському союзі, який був засновником регіонального ТВ.

Автором доски стал скульптор Александр Демченко. На создание работы у него ушло полгода.

Агентство Телевидения Новости