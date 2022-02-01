COVID-19 не сбавляет обороты: на Харьковщине почти 2 тысячи заболевших

В Харьковской области зафиксировали 1970 новых случаев заболевания COVID -19, 9 человек умерли. В области продолжают работать пункты и центры иммунизации. Накануне было сделано 5719 прививок. Директор департамента здравоохранения Максим Хаустов говорит: в области достаточно вакцин против коронавирусной инфекции, но количество желающих привиться значительно уменьшилось.

Максим Хаустов, директор департамента здравоохранения ХОГА

Зараз в наявності є мНРК вакцина Pfizer та Moderna. Дещо залишився CoronaVac, в регіон їде з Києва і ось на днях буде повністю буде задоволений весь попит щодо CoronaVac. Тому якщо є бажаючі вакцинуватися цією вакциною, цей попит буде задоволений.

Харьковчане предполагают, что темпы вакцинации уменьшились, потому что уже все желающие успели посетить пункты иммунизации и сделать прививки.

Татьяна

Ну та масса, которая хотела уже вакцинировались. Уже давно у нас доступная вакцина. Уберечь от заражения нет, но перенести легко можно. Я считаю так.

Татьяна

Я действительно смотрела разные схемы, графики, которые уменьшают заболеваемость и уменьшают тяжелые исходы заболевания и попадания в реанимацию.

В министерстве здравоохранения говорят: люди, уже сделавшие бустерную дозу вакцины, сегодня могут сгенерировать новый ковид-сертификат в приложении «Дія». Действительным этот документ будет в течение 270 дней.

Виктор Ляшко, министр здравоохранения

Всі, хто отримав бустерну дозу щеплення від ковід-19 можуть завантажити новий ковід-сертифікат. Щоб отримати новий документ достатньо як і раніше надіслати запит на генерацію документа на порталі чи у застосунку «Дія». Щоб сертифікат був чинним для перетину кордону має пройти 14 днів від моменту щеплення.

Виктор Ляшко уверен – сейчас важно сохранять темпы вакцинации, ведь коллективный иммунитет поможет преодолеть болезнь. Но напоминает: наиболее уязвимыми к коронавирусной инфекции являются пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. У них течение болезни гораздо тяжелее и они чаще нуждаются в госпитализации.

Агентство Телевидения Новости