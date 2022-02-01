В харьковской тюрьме завелись «мертвые души»

«Мертвые души» – как невидимые охранники тюрьмы. Это не анонс ужастика, а суть мошеннической схемы, которую следователи раскрыли в Харьковском изоляторе МВД. На бумаге охранников изолятора временного содержания было больше, чем на самом деле. По крайней мере, пять человек только числились в штате, получали зарплату, а вот на работе их не видели. Они работали в это время вообще в другом месте. Но, чтобы получать и деньги и стаж, вступили в сговор с начальником учреждения.

Дмитрий Чубенко, руководитель пресс-службы облпрокуратуры

Фактично вони не приходили на роботу, але отримували заробітну плату. За це поліцейські підлеглі передавали частину грошей своєму керівнику. За цією оборуткой виконавці привласнили близько 2 млн гривен.

Схема сужествовала с 2019 года. Поймали участников «на горячем», когда один псевдоохранник передавал часть зарплаты – 5 тысяч гривен – начальнику. По статье «завладение чужим имуществом по предварительному сговору группой лиц, совершенное в крупных размерах повторно» о подозрении сообщено начальнику изолятора временного содержания и его пятерым подчиненным-полицейским. Первые двое, которых поймали на «горячем», уже сменили униформу охранников на одежду арестантов – им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Другие пока ждут решения суда. Если вина всех участников схемы будет доказана в суде, им грозит до 8 лет лишения свободы. Марина Николаева, Ярослав Василенко, АТН

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