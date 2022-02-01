В зоопарке родился верблюд

Он еще не имеет горбиков, как его крепкие родители — лишь зачатки, без внутреннего жира. Горбы взъерошенного красавчика начнут вырисовываться через несколько месяцев, потому как малыш 10 дней назад только родился в семье верблюдов Саши и Наташи. Ранним утром горбастая стала мамочкой здорового самца, и хотя это не первый Наташин малыш, но эти роды в зоопарке считают особенными, потому что говорят: обычно верблюды обзаводятся потомством где-то в период с середины марта по май, а январские роды — это что-то новенькое.

Олег Грищенко, заведующий зоологической частью

Мы это объясняем тем, что во время реконструкции мы соединяли, переводили верблюдов с места на место, и, возможно, этот сбой и произошел в размножении. Возможно, это связано с физиологией самой матери, ну, как бы то ни было, верблюжонок родился на восхищение всем сотрудникам зоопарка.

Верблюжонка из-за такой торопливости мамы ожидало испытание зимним холодом, поэтому перепад с 37 градусов тепла в материнской утробе до минус восьми пытались компенсировать киперы зоопарка.

Олег Грищенко, заведующий зоологической частью

Нам необходимо было тщательно следить, дежурить за ним круглые сутки и мерять ему температуру, укрывать его специальными попонками, согревать его. Но было принято решение — мы его не будем заводить в помещение.

Впрочем, верблюды — животные, которые без проблем адаптируются в экстремальных температурах, что и продемонстрировал новорожденный малыш, холод он, по словам спикера зоопарка, воспринимает абсолютно нормально, поэтому все время находится с мамой на свежем воздухе.

Жанна Сусло, пресс-секретарь Харьковского зоопарка

Верблюденя активно набирається сил завдяки молочному вигодовуванню, яке буде тривати приблизно від 6 до 18 місяців. Щодо Наташі — вона дуже турботлива матуся, ні на хвилину не випускає малюка з поля зору. Загалом у верблюдів надзвичайно добре виражене піклування про потомство, яке вони проявляють до статевої зрілості свого чада. Вік статевої зрілості самок — 3 роки, самців — 5 років.

О дополнительном рационе будут заботиться уже киперы — с двухмесячного возраста малыша начнут подкармливать травой, сеном, отрубями, морковью и свеклой.





Агентство Телевидения Новости