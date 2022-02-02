Коронавирус на Харьковщине: за сутки — более 2 тысяч случаев, умерли 12 заболевших
В Харьковской области за сутки зарегистрировали 2 121 случай заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.
Как отмечается, 1 753 из них – жители Харьковского района (1 587 – города Харькова).
114 заболевших — жители Чугуевского, 98 – Лозовского, 82 – Красноградского, 37 – Купянского, 20 – Богодуховского, 17 – Изюмского района.
За сутки выздоровели 335 заболевших коронавирусом, умерли – 12.
Всего в области зарегистрировано 269 979 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 237 989 больных выздоровели, 6 603 – умерли.
С начала вакцинальной кампании прививки получили 1 134 286 человек – 54%. Количество получивших полный курс прививки на Харьковщине составляет 1 035 942 – 49%. Дополнительную дозу получили 1 345 человек, бустерную – 20 468.
За прошедшие сутки были привиты 6 395 человек.
Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был установлен 1 977 заболевшим, летальных случаев было зафиксировано 9.