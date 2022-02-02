Коронавирус на Харьковщине: за сутки — более 2 тысяч случаев, умерли 12 заболевших

В Харьковской области за сутки зарегистрировали 2 121 случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

Как отмечается, 1 753 из них – жители Харьковского района (1 587 – города Харькова).

114 заболевших — жители Чугуевского, 98 – Лозовского, 82 – Красноградского, 37 – Купянского, 20 – Богодуховского, 17 – Изюмского района.

За сутки выздоровели 335 заболевших коронавирусом, умерли – 12.

Всего в области зарегистрировано 269 979 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 237 989 больных выздоровели, 6 603 – умерли.

С начала вакцинальной кампании прививки получили 1 134 286 человек – 54%. Количество получивших полный курс прививки на Харьковщине составляет 1 035 942 – 49%. Дополнительную дозу получили 1 345 человек, бустерную – 20 468.

За прошедшие сутки были привиты 6 395 человек.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был установлен 1 977 заболевшим, летальных случаев было зафиксировано 9.

Агентство Телевидения Новости