В Люботине в горящем сарае нашли погибшего мужчину

В Люботине во время пожара в хозяйственной постройке обнаружили тело погибшего мужчины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 1 февраля в 17:01 спасателям поступил вызов на пожар в город Люботин, где на ул. Мерефянской, 22 горела хозпостройка на площади 20 кв.м.

Во время пожаротушения в очаге пожара спасатели обнаружили тело хозяина дома, мужчины примерно 40-летнего возраста.

В 17.30 огонь локализовали, в 19.41 ликвидировали.

Вероятная причина пожара, по данным спасателей, – неосторожное обращение с огнем.

Агентство Телевидения Новости