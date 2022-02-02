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В частном дворе в Харькове неизвестные убили домашнюю собаку: открыто уголовное дело
В Киевском районе Харькова неизвестные застрелили собаку.
Полицейские устанавливают обстоятельства гибели животного.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, мертвого пса с огнестрельным ранением обнаружила его хозяйка.
На месте происшествия полицейские установили, что собака находилась на привязи на территории частного двора.
В доме временно никто не проживает, хозяйка каждый день ходила кормить эту собаку.
По данному факту открыто уголовное производство.
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