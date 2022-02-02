В частном дворе в Харькове неизвестные убили домашнюю собаку: открыто уголовное дело

В Киевском районе Харькова неизвестные застрелили собаку.

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели животного.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, мертвого пса с огнестрельным ранением обнаружила его хозяйка.

На месте происшествия полицейские установили, что собака находилась на привязи на территории частного двора.

В доме временно никто не проживает, хозяйка каждый день ходила кормить эту собаку.

По данному факту открыто уголовное производство.

Агентство Телевидения Новости