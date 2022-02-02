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В Лозовском районе машина такси слетела с моста: трое пострадавших

В Лозовском районе машина такси слетела с моста: трое пострадавших

Сегодня в 23:45 в поселке Новая Ивановка Лозовского района упал с моста и перевернулся автомобиль такси Volkswagen: водитель и два его пассажира были госпитализированы.

По данным полиции, 45-летний водитель Volkswagen, житель Дергачевского района, работает в службе такси Харькова. Ночью 1 февраля он вез компанию из трех мужчин и одной женщины: они направлялись из Харькова в село Доброволье Лозовского района. Двигаясь по улице Центральной в селе Новая Ивановка, водитель не выбрал безопасную скорость движения, слетел с моста и машина перевернулась, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.

В результате аварии получили травмы трое мужчин – 45-летний водитель и пассажиры 42 и 62 лет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Лозовском районе машина такси слетела с моста: трое пострадавших

В Лозовском районе машина такси слетела с моста: трое пострадавших

В Лозовском районе машина такси слетела с моста: трое пострадавших

Агентство Телевидения Новости

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