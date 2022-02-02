СOVID-сертификат о бустерной дозе прививки появился в «Дії»

СOVID-сертификат о бустерной дозе прививки уже доступен в приложении «Дія».

Об этом сообщается на сайте Харьковской ОГА.

Бустерная доза будет отражаться в международном сертификате. После ее получения в «Дії» нужно заново сгенерировать свои сертификаты. После этого они обновятся.

Будет отражена третья доза вакцины, а также изменен срок действия сертификата на 270 дней.

«Алгоритм генерирования остался без изменений: в приложении выбираете раздел «Услуги», пункт «COVID-сертификаты» и необходимый документ. Посредством нескольких кликов и в течение несколько минут вы получаете обновленный сертификат. Без поездок, долгого ожидания и контактов с людьми», – отметил Вице-премьер-министр – Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

На данный момент «Дії» уже сгенерировано более десяти миллионов «зеленых» COVID-сертификатов.

Всю информацию о них и ответы на самые распространенные вопросы можно найти на специальном лендинге.

Агентство Телевидения Новости