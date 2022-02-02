Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:20
Просмотров: 91

СOVID-сертификат о бустерной дозе прививки появился в «Дії»

СOVID-сертификат о бустерной дозе прививки появился в «Дії»

СOVID-сертификат о бустерной дозе прививки уже доступен в приложении «Дія».

Об этом сообщается на сайте Харьковской ОГА.

Бустерная доза будет отражаться в международном сертификате. После ее получения в «Дії» нужно заново сгенерировать свои сертификаты. После этого они обновятся.

Будет отражена третья доза вакцины, а также изменен срок действия сертификата на 270 дней.

«Алгоритм генерирования остался без изменений: в приложении выбираете раздел «Услуги», пункт «COVID-сертификаты» и необходимый документ. Посредством нескольких кликов и в течение несколько минут вы получаете обновленный сертификат. Без поездок, долгого ожидания и контактов с людьми», – отметил Вице-премьер-министр – Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

На данный момент «Дії» уже сгенерировано более десяти миллионов «зеленых» COVID-сертификатов.

Всю информацию о них и ответы на самые распространенные вопросы можно найти на специальном лендинге.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 