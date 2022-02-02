Неисправим: в Норвегии суд отказал застрелившему 77 человек Брейвику в амнистии

Неонацисту Андресу Брейвику, убившему в 2011 году 77 человек, ради, как он утверждал, «защиты белой расы» от мультикультурализма и миграции, отказали в досрочном освобождении.

Напомним, Андреса Брейвика приговорили к 21 году заключения в 2012 году. 22 июля 2011 года он устроил взрыв в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек.

Затем он направился на остров Утойя, где был расположен молодежный лагерь, и открыл стрельбу. Его жертвами на острове стали 69 человек, в основном подростки.

Позже он говорил, что мечтал совершить теракт по примеру Аль-Каиды: захватить и обезглавить перед видеокамерой бывшую премьера Норвегии Харлем Брунтланд, перед этим заставив ее встать на колени и молить о пощаде.

Убийство Брейвиком 77 человек стало самым кровавым преступлением в Норвегии со времен Второй мировой войны. Брейвик по-прежнему считает, что его поступок был направлен на защиту белой расы от мультикультурализма и миграции. Он постоянно пытается жаловаться правозащитным организациям на то, что его лишают возможности общаться со сторонниками и оспаривать приговор, но пока безрезультатно.

Накануне суд норвежского округа Телемарк в очередной раз отказал Андресу Брейвику в досрочном освобождении. В постановлении суда говорится, что Брейвик не демонстрирует признаков исправления. На первом выездном заседании судебной комиссии по его освобождению 18 января Брейвик, как и во время прошлых заседаний, вскинул руку в нацистском приветствии.

На суде Брейвик возложил вину за совершенное им массовое убийство на пропагандистов радикализма.

«В том, что мне промыли мозги, нет моей вины. Те, кто промывают мозги людям, радикализируя их в интернете, практически полностью виноваты в том, что случилось 22 июля (2011 года)», — сказал он.

«Я даю вам слово чести, что все это (вероятно, Брейвик имеет в виду насильственные действия) я оставил позади. Но это не значит, что я не буду бороться за национал-социалистический захват Норвегии и Запада», — заявил Брейвик.

Суд счел, что освобождать его опасно.

«Так как его психологическое состояние не изменилось, существует явный риск того, что он продолжит линию поведения, которая привела к нападению 22 июля», — говорится в заявлении суда округа Телемарк.

Новый суд над Андресом Брейвиком снова приковал к его фигуре внимание публики. Это возмущает родственников убитых Брейвиком на острове Утойя активистов левых организаций.

В соответствии с норвежским законодательством, срок Брейвика будет продлен по истечении, если суд сочтет его по-прежнему опасным для общества. Теперь, после того как ему в первый раз отказали в освобождении, он имеет право подавать аналогичные ходатайства каждый год. И он наверняка будет это делать.

Источник: Корреспондент

Агентство Телевидения Новости