В ДТП на Героев Сталинграда админпротоколы получили оба водителя

Накануне в 21:20 на проспекте Героев Сталинграда, 3, столкнулись автомобили Peugeot и Hyundai.

Пострадавших в результате ДТП нет, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

По данным патрульных, водитель Peugeot при изменении направления движения не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с Hyundai.

Во время оформления ДТП полицейские выявили у водителя Hyundai признаки алкогольного опьянения. От прохождения теста мужчина в присутствии свидетелей отказался.

На водителя Hyundai патрульные составили протокол по ст. 130 КУоАП, на водителя Peugeot был составлен протокол по ст. 124 КУоАП. Материалы будут направлены в суд.

Агентство Телевидения Новости