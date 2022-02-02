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В ДТП на Героев Сталинграда админпротоколы получили оба водителя

В ДТП на Героев Сталинграда админпротоколы получили оба водителя

Накануне в 21:20 на проспекте Героев Сталинграда, 3, столкнулись автомобили Peugeot и Hyundai.

Пострадавших в результате ДТП нет, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

По данным патрульных, водитель Peugeot при изменении направления движения не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с Hyundai.

Во время оформления ДТП полицейские выявили у водителя Hyundai признаки алкогольного опьянения. От прохождения теста мужчина в присутствии свидетелей отказался.

На водителя Hyundai патрульные составили протокол по ст. 130 КУоАП, на водителя Peugeot был составлен протокол по ст. 124 КУоАП. Материалы будут направлены в суд.

В ДТП на Героев Сталинграда админпротоколы получили оба водителя

Агентство Телевидения Новости

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