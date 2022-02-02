В Украине – более 35 тысяч случаев COVID-19 за сутки: данные по регионам

В Украине за сутки зафиксировали 35 014 новых случаев заболевания СOVID-19.

Об этом сообщает пресс- служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 01 февраля в Украине: зафиксировано 35 014 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 4 190, медработников – 940», — сказано в сообщении на Фейсбук-странице МОЗ.

Также за минувшие сутки госпитализированы 4 314 заболевших коронавирусом, умерли – 204, выздоровели 9 894 человека.

Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус-Инфо, количество подтвержденных случаев заболевания в регионах за сутки:

г. Киев – 2499;

Винницкая область – 1252;

Волынская область – 1016;

Днепропетровская область – 1732;

Донецкая область – 1558;

Житомирская область – 1581;

Закарпатская область – 773;

Запорожская область – 963;

Ивано-Франковская область – 1330;

Киевская область – 1409;

Кировоградская область – 310;

Луганская область – 869;

Львовская область – 2953;

Николаевская область – 816;

Одесская область – 2725;

Полтавская область – 1171;

Ровенская область – 1695;

Сумская область – 1499;

Тернопольская область – 1329;

Харьковская область – 2121;

Херсонская область – 837;

Хмельницкая область – 1766 г.;

Черкасская область – 940;

Черновицкая область – 988;

Черниговская область – 882.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отстутствуют.

Напомним, днем ранее, 1 февраля в Украине за сутки обнаружили 30 768 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 4 130 277 случаев коронавируса, выздоровели – 3 641 474 человека; летальных случаев – 100 599.

Кроме того, за сутки в Украине 74 592 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 25 17; — 27 248 человек, дополнительную дозу — 717 человек, бустерную дозу — 21 450 человек.С начала вакцинальной кампании в Украине прививки от коронавируса сделали 15 373 130 человек, из них получили первую дозу – 15 373 128 человек, две дозы – 14 672 260 человек, дополнительную дозу – 17 892 человека, бустерную дозу – 377 548 человек.

В общей сложности в стране проведено 30 440 828 прививок.

Агентство Телевидения Новости