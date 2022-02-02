Комиссия Харьковского облсовета отказала заместителю Дениса Скорого исполнять обязанности директора онкоцентра

В Харькове комиссия облсовета отказала заместителю Дениса Скорого Дмитрию Бухтееву исполнять его обязанности в ожидании конкурса на должность директора Харьковского онкоцентра.

Причина — техническая. У врача не хватило 2 лет руководительского стажа. Таким образом команда Скорого, которого поддерживают пациенты и врачи, отстранена от руководства ​​ онкоцентра, вместо него на должность и.о. назначен профессор института неотложной хирургии Виктор Лихман. Он же планирует принимать участие в конкурсе. Ни Скорый, ни Бахтеев этого сделать не могут из-за нехватки стажа.

Агентство Телевидения Новости