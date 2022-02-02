Строительство онкоцентра в Харькове: создана специальная рабочая группа

В Харькове над вопросом о состоянии дел на строительстве онкоцентра усиленно работает специальная рабочая группа.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА, об этом заявил глава области Олег Синегубов.

Специальная рабочая группа по строительству онкоцентра была создана в январе 2022 по его распоряжению.

«Да, на последнем заседании рабочей группы 28 января были обсуждены темпы, сроки и объемы І и ІІ очереди строительства нового корпуса онкоцентра. Мы должны завершить этот объект, поскольку новый онкоцентр является стратегическим медицинским учреждением не только для региона, но и для всего государства. К тому же, он входит в Программу Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство», — отметил Олег Синегубов.

Уже установлены причины несоблюдения подрядчиками графиков выполнения определенных строительных работ в 2021 году и обстоятельства задержки поставок железобетонных конструкций от производителя.

В настоящее время в онкоцентре выполняются следующие работы: устройство стен на трансформаторной подстанции; устройство внешних и внутренних стенок на станции лечебных газов; устройство внешних и внутренних стен секции Б лечебно-диагностического корпуса.

Также занимаются бетонированием монолитных участков на секции Б лечебно диагностического корпуса и армируют монолитные участки на секциях В и Б лечебно диагностического корпуса.

Кроме того, продолжены работы по устройству наружных и внутренних стен из газобетонных блоков секций В и Б лечебно-диагностического корпуса.

В частности, строители занимаются подготовкой стен на газовой котельной под дальнейшее бетонирование. На объекте производится ряд монтажных работ: монтаж ригелей, диафрагм жестокости и плит перекрытия на секции А и монтаж плит перекрытия на секции В лечебно-диагностического корпуса.

Агентство Телевидения Новости