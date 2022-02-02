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Харьковчанам предложили выбрать имя для маленького верблюда из зоопарка

Харьковчанам предложили выбрать имя для маленького верблюда из зоопарка

Харьковчанам предоставили приятную возможность – предложить кличку верблюжноку, который родился на днях в Харьковском зоопарке.

«Основное условие – кличка должна быть оригинальной и подходить малышу, она может быть связана с датой рождения, именами родителей, особенностями характера и т.д.

В творчестве не ограничиваем! И вместе с верблюжонком ждем вашу активность и креативность», — сообщили в пресс-службе Харьковского зоопарка.

Свои варианты клички харьковчанам предлагают оставлять в комментариях под постом на официальных страницах зоопарка в соцсетях до 12 февраля включительно.

Из предложенных вариантов зоологи выберут 7 лучших. А вот кличку-победителя определит случай – финальный вариант выберут путем лотереи.

Агентство Телевидения Новости

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