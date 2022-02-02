В Харьковской области рецидивист получил 12 лет тюрьмы за разбой со смертельным исходом

Изюмский горрайонный суд Харьковской области вынес приговор 26-летнему мужчине за совершение разбоя и причинение тяжких телесных повреждений, повлекщих смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 121 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

По информации начальника управления областной прокуратуры Татьяны Сотниковой, установлено, что ранее неоднократно судимый мужчина, не имевший постоянного места работы, обратился к своему знакомому, пожилому жителю с. Грушеваха Барвенковского района. Он попросился время от времени ночевать в доме пенсионера.

Злоупотребляя гостеприимством владельца дома, злоумышленник стал иногда приходить и оставаться в доме без его ведома. Он прятался на чердаке, куда пенсионер по возрасту и состоянию здоровья не поднимался.

9 января 2021 года мужчина, находясь на чердаке дома, услышал телефонный разговор хозяина дома, в котором дедушка рассказал, что получил пенсию. Злоумышленник решил похитить деньги у пенсионера.

Грабитель успел найти только одну купюру, когда хозяин дома увидел его. Пенсионер ударил палкой мужчину по шее. В ответ злоумышленник стал бить кулаками пенсионера в лицо, а когда тот упал, продолжил бить его по туловищу.

Убедившись, что потерпевший больше не может сопротивляться, злоумышленник вытащил из его кармана деньги, унес из дома другое имущество потерпевшего, после чего покинул дом.

Пенсионер в результате полученных травм скончался.

За разбой со смертельным исходом суд приговорил рецидивиста к 12 годам лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости