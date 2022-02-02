На Харьковщине отправили за решетку женщину, которая пыталась за взятку «закрыть» уголовное дело сына

В Харьковской области суд вынес приговор женщине, которая пыталась спасти сына отуголовной ответственности при помощи взятки следователю.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Суд признал виновной ранее судимую 40-летнюю женщину по факту предложения и предоставления неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Как сообщил руководитель окружной прокуратуры Роман Травкин, досудебным расследованием установлено, что в Лозовой в мае 2020 года женщина предложила следователю 6000 гривен за закрытие уголовного производства в отношении ее сына, который совершил грабеж.

Однако правоохранитель сразу доложил об этом высшему руководству.

Через несколько дней во время допроса женщины в качестве свидетеля по делу ее сына она дала полицейскому часть денег в сумме 2000 гривен и сразу была задержана в порядке ст. 208 УПК РФ.

Приговором Лозовского горрайонного суда Харьковской области от 27 января 2022 года женщине назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости