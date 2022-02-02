«Вашим родным необходима операция»: участница мошеннической схемы в Харьковской области пойдет под суд

В Харьковской области будут судить 38-летнюю женщину по факту мошенничества, совершенного повторно по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 190 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что с сентября по октябрь 2021 женщина вместе со своими двумя сообщниками совершила 5 эпизодов мошеннических действий на территории города Змиев.

Установлено, что мужчины поочередно звонили пенсионерам, представлялись врачами и сообщали, что их родным срочно необходима операция. При этом «врачи» предупреждали, что к ним придет медсестра, которой необходимо передать деньги на лечение для родных.

Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет почти 600 тысяч гривен.

Обвинительный акт в отношении 38-летней женщины направлен прокуратурой в Змиевский районный суд Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех тысяч до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до трех лет.

Агентство Телевидения Новости