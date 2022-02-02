«Ковидный» антирекорд на Харьковщине: за сутки — больше 2 тысяч новых случаев

За минувшие сутки в Харьковской области было зафиксировано более двух тысяч новых случаев заражения COVID -19. 12 человек умерло, а вот одолели недуг 335 человек.

Количество больных стремительно растет и бьет все рекорды уже второй день подряд.

В облгосадминистрации убеждают, что важно наращивать темпы вакцинации, ведь именно коллективный иммунитет поможет победить коронавирусную инфекцию.

Максим Хаустов, директор департамента здравоохранения ХОГА

Зараз як досвід світовий, так і наш досвід, який вже пройшли декілька хвиль, показує, що вакцинована особа більш захищена перед захворюванням. Навіть якщо вона захворює, то в неї перебіг захворювання легкий. І тому це підтверджує, що потрібно вакцинуватися.

В министерстве здравоохранения сообщили, что уже с 7 февраля 1000 гривен за вакцинацию смогут получить подростки с 14-ти лет.

Кроме того, в министерстве решили расширить перечень услуг и развлечений, на которые можно будет потратить государственные средства. Поэтому с понедельника за наличные деньги можно будет приобрести канцелярские и школьные принадлежности, купить спортивные товары, а родители смогут записать детей на внешкольные кружки.

Главный государственный санитарный врач говорит, что во время этой коронавирусной волны болезнь у людей протекает легче, поэтому они реже попадают в больницу.

Игорь Кузин, главный государственный санитарный врач

Проте наразі цифри свідчать, що до лікарней госпіталізують менше пацієнтів, ніж під час минулої хвилі. В одночас розслаблятись не варто, адже пікові показники захворюваності, за нашими прогнозами, припадають на середину лютого. Незабаром штам «Омікрон» витіснить варіант коронавірусу «Дельта»

В Минздраве напоминают: сейчас важно помнить о карантинных правилах — избегать большого скопления людей и по возможности соблюдать социальную дистанцию.

Агентство Телевидения Новости