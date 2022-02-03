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На Гольдберговской ВАЗ занесло на рельсах: повреждены три авто

На Гольдберговской ВАЗ занесло на рельсах: повреждены три авто

Сегодня в 08:10 на улице Гольдберговской, 30, столкнулись автомобили ВАЗ 2106, Mitsubishi и ВАЗ 21099.

Пострадавших в результате ДТП нет, сообщили в пресс-службе УПП Харьковской области.

По информации патрульных, водитель автомобиля ВАЗ 2106 нарушил пункты 2.3 и 12.1 ПДД Украины, в результате чего и произошло столкновение с двумя авто.

Видео момента столкновения опубликовано в соцсетях.

На водителя ВАЗ 2106 патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.

На Гольдберговской ВАЗ занесло на рельсах: повреждены три авто

Агентство Телевидения Новости

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