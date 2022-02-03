1827 случаев коронавируса за сутки, 10 человек умерли: статистика по Харьковской области

В Харькове и области за сутки зарегистрирован 1827 новых случаев заболевания коронавирусом, 10 человек умерли.

Днем ранее диагноз «коронавирус» в Харьковской области подтвердили в 2121 случае и было зафиксировано 12 летальных исходов.

По данным ХОГА, большинство заболевших (1488) – жители Харькова. 79 заболевших – в Харьковском районе, 176 – – в Чугуевском, 33 – в Купянском, 26 – в Изюмском, 12 в Лозовском, 7 – в Красноградском и 6 – в Богодуховском районах.

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