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1827 случаев коронавируса за сутки, 10 человек умерли: статистика по Харьковской области

1827 случаев коронавируса за сутки, 10 человек умерли: статистика по Харьковской области

В Харькове и области за сутки зарегистрирован 1827 новых случаев заболевания коронавирусом, 10 человек умерли.

Днем ранее диагноз «коронавирус» в Харьковской области подтвердили в 2121 случае и было зафиксировано 12 летальных исходов.

По данным ХОГА, большинство заболевших (1488) – жители Харькова. 79 заболевших – в Харьковском районе, 176 – – в Чугуевском, 33 – в Купянском, 26 – в Изюмском, 12 в Лозовском, 7 – в Красноградском и 6 – в Богодуховском районах.

Агентство Телевидения Новости

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