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Антирекорд COVID-19: за сутки в Украине заболели 39 620 человек
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали рекордную цифру с начала пандемии – 39 620 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (в числе заболевших 4 446 детей и 1 035 медработников), сообщает Министерство охраны здоровья.
Также за сутки:
госпитализированы – 4 136 человек;летальных случаев – 210;выздоровели – 9 380 человек.
Днем ранее было выявлено 35 014 инфицированных и зафиксировано 204 смертей от COVID-19.
За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано во Одесской (2982) и Житомирской (2933) областях, в Киеве (2437), а также в Ивано-Франковской (2423) и Львовской (2369) областях.
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