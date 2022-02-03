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На Клочковской застрял грузовик, который вез кислород для больницы

За прошедшие сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС дважды выезжали для оказания помощи водителям грузовых авто, которые оказались в сложной ситуации из-за погодных условий.

Так, в 13:28 поступил о том, что водителю грузового автомобиля Renault требуется помощь: машина застряла и не могла выехать со скользкого участка дороги по ул. Калинина, 4 города Харькова. Спасатели 7-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС помогли отбуксировать грузовик на более безопасный участок дороги.

Уже вечером в 20:08 поступило сообщение о том, что грузовой автомобиль, перевозивший кислород больницы, застрял на скользкой части дороги по ул. Клочковская, 337А. На помощь поспешили спасатели 32-й и 1-й частей ГСЧС, которые автомобилями повышенной проходимости вытащили грузовик Volvo на расчищенный путь.

Агентство Телевидения Новости

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