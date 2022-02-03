В Харькове задержан угонщик, сбежавший из суда после оглашения приговора

28 ноября 2015 года 47-летний мужчина незаконно завладел автомобилем Toyota Corolla, после чего в тот же день не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Daewoo Lanos, причинив владельцу авто ущерб, оцененный более чем в 200 тысяч гривен. После оглашения приговора за совершенное преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины, мужчина уклонился от его исполнения и был объявлен в розыск.

После оглашения приговора суда в виде лишения свободы на 7,5 лет за совершение угона злоумышленник уклонился от его исполнения и был объявлен в розыск, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.

Сегодня в ходе отработки территории Харькова и области работники Управления уголовного розыска при содействии работников патрульной полиции обнаружили 47-летнего разыскиваемого. Во время задержания злоумышленник пытался сопротивляться сотрудникам полиции.

Правонарушитель задержан в установленном законом порядке с целью дальнейшего направления в соответствующее учреждение для отбывания наказания.

Агентство Телевидения Новости