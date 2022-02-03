Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:05
Просмотров: 135

Был лишен права управлять автомобилем после смертельного ДТП, но снова сел за руль

Был лишен права управлять автомобилем после смертельного ДТП, но снова сел за руль

42-летний мужчина был лишен судом права управлять транспортными средствами на три года после ДТП, в котором погиб один из участников.

В ноябре 2019 года мужчина, управляя автомобилем ГАЗ, двигался по дороге со стороны Старого Салтова в направлении Волчанска со скоростью около 70 км/ч, сообщает прокуратура Харьковской области. Мужчина не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость движения и потерял управление автомобилем, нарушив п. 12.1 ПДД Украины. В результате мужчина допустил столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем Suzuki SX-4.

В результате столкновения водитель Suzuki SX-4 получил телесные повреждения средней тяжести, а пассажирка погибла на месте.

Приговором Волчанского районного суда Харьковской области 17 мая 2021 мужчина был признан виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года. В соответствие со ст. 75 УК Украины, мужчина был освобожден от отбывания назначенного основного наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком три года.

Однако 15 июля 2021 года, в период испытательного срока, осужденный, управляя автомобилем ГАЗ, был остановлен инспектором патрульной полиции возле пгт Чутово Полтавской области из-за неисправности автомобиля. Патрульный вынес постановление по ст. 125 КУоАП о наложении административного взыскания в виде предупреждения. Этот факт подтверждает, что указанный мужчина действительно управлял транспортным средством.

Учитывая, что мужчина совершил уголовное правонарушение во время испытательного срока, ему грозит наказание в виде лишения свободы до 6 лет.

Досудебное расследование проводили дознаватели отдела полиции №2 Харьковского райуправления полиции №2 ГУНП в Харьковской области.

Был лишен права управлять автомобилем после смертельного ДТП, но снова сел за руль

Был лишен права управлять автомобилем после смертельного ДТП, но снова сел за руль

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 