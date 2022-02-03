Одесит допоміг попередити можливу катастрофу літака, що вирушав до Стамбула

Пасажир літака Одеса – Стамбул виявив деталь, що допомогла запобігти можливій катастрофі. Ліквідація проблеми зайняла лічені хвилини.

За інформацією Одеського аеропорту, інцидент стався 1 лютого. Літак компанії Pegasus Airlines саме збирався вилетіти з Одеси до Стамбула.

Технічний недогляд міг коштувати життя

За словами представників Міжнародного аеропорту "Одеса", пасажир повідомив про незакриту кришку заправної горловини паливних баків. Спеціалісти за лічені хвилини виправили ситуацію.

Однак така недбалість могла спричинити трагедію, ціною в людські життя. Відтак на летовищі розпочали службове розслідування, результати якого передадуть в Державну авіаційну службу України.

Подяка від командира

Видання "Думська" повідомило, що командир турецького літака подякував жителю Одеси за пильність. Уважний пасажир помітив незвичну деталь під консоллю крила літака на стоянці.

Перед вильотом, повітряне судно відбуксували на перон для запуску двигунів. Рейс затримали лише на 3 хвилини, однак життю й здоров’ю пасажирів та екіпажу вже нічого не загрожувало.

Літак не зміг приземлитися у Харкові

Інший випадок стався в аеропорту Харкова. Турецький літак не зміг приземлитися в Україні та полетів назад у Стамбул.

Подія відбулася 10 січня з літаком компанії Pegasus Airlines. Відомо, що він мав приземлитися о 14:45, однак його затримали на 2 години, а згодом взагалі скасували.

У Харківському аеропорту пояснили цей випадок поганою видимістю. У той день над містом був густий туман, який огорнув злітні смуги.

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Источник: 24tv.ua/

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