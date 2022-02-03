«Днепровский стрелок» отказался от своих показаний и поменял адвоката

Нацгвардеец Артемий Рябчук, который расстрелял пять человек в Днепре, отказался от своих показаний и сменил адвоката. Об этом сообщает «Сегодня» со ссылкой на бывшего нардепа Игоря Мосийчука.

Согласно информации Мосийчука, Рябчук собрал достаточно средств, чтобы нанять платного адвоката, который будет защищать его интересы. Также нацгвардеец якобы заявил о том, что признал свою вину под принуждением.

«Сегодня благодаря поддержке общественности, собравшей средства для защиты днепропетровского стрелка Артема Рябчука, были привлечены адвокаты из вне системы (то есть не безвозмездно). Сегодня также Артем Рябчук отказался от всех показаний, взятых с его слов под принуждением и угрозами! Дело приобретает гиперскандальный оборот!», – написал Мосийчук.

Стрельба в Днепре: хронология событий

Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата. Двое успели выбежать на улицу и позвонить в полицию и скорую.На месте происшествия погибли пять человек, еще пятеро были ранены.Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения. По данным силовиков, он родом из Одесской области. Его задержали через несколько часов после стрельбы.Рябчук служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране «Южмаша».После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства, затем скрывали факты и даже получали повышение.Артемию Рябчуку избрали меру пресечения в виде 60 суток под стражей. Он заявил, что не будет подавать апелляцию на это решение.

Агентство Телевидения Новости