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Коронавирус на Харьковщине: за сутки — 1 789 заболевших и 6 умерших

За минувшие сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвержден у 1 789 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

Как отмечается, 1 129 из них – жители Харьковского района (1 063 – города Харькова), 219 заболевших — жители Изюмского, 134 – Лозовского, 131 – Чугуевского, 115 – Красноградского, 52 – Купянского, 9 – Богодуховского районов.

За сутки выздоровели 423 больных коронавирусом, умерли – 6.

Всего по области зарегистрировано 273 595 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 238 906 больных выздоровели, 6 619 — умерли.

С начала вакцинальной кампании прививки от коронавируса получили 1 138 936 человек – 54%. Количество получивших полный курс прививки – 1 042 082 человека – 49%. Дополнительную дозу получили 1 415 человек, бустерную – 22 879.

За минувшие сутки на Харьковщине от коронавируса были привиты 6 611 человек.

Агентство Телевидения Новости

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