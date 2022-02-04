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В Харькове задержали псевдоминера

В Харькове задержали псевдоминера

Правоохранители разоблачили злоумышленника, причастного к рассылке заведомо ложных сообщений о заминировании объектов в Харькове. Им оказался 39-летний харьковчанин.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

3 февраля после очередного сообщения о минировании оперативники спецслужбы и полицейские провели операцию и задержали фигуранта. В ходе обыска по месту его жительства изъяли компьютерную технику и средства связи. 

Установлено, что харьковчанин может быть причастен к, по меньшей мере, четырнадцати анонимным сообщениям о минировании различных объектов на территории города, в том числе Харьковской областной государственной администрации, Харьковского апелляционного суда, международного аэропорта, железнодорожных и автомобильных вокзалов, а также торгово -развлекательных центров в декабре прошлого года.

Изъятую технику отправили ​​на проведение компьютерно-технического исследования, по результатам которого будет решен вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины. 

Также следствие проверяет версию о возможной причастности фигуранта к организации рассылки заведомо ложных сообщений иностранных спецслужб. 

Правоохранители отмечают, что в последнее время к распространению волны псевдоминирований привлекают граждан Украины, которые действуют по хулиганским мотивам или для развлечения, не осознавая до конца все возможные последствия.

«Злоумышленники пытаются посылать сообщения с использованием программного обеспечения, которое, по их мнению, обеспечивает им анонимность. 

Правоохранители оперативно устанавливают место нахождения «анонимных террористов».

За совершение таких преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет. Кроме этого, злоумышленнику придется также компенсировать десятки тысяч расходов государственных и коммерческих учреждений, понесших ущерб от его противоправных действий», — отметили в полиции.

Агентство Телевидения Новости

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