Ми часто чуємо, що більшість проблем зі здоров'ям маю чіткий зв'язок з нашим психологічним станом. І зайва вага не є виключенням. Тому розберемо детальніше чи дійсно стрес та емоційні коливання можуть вплинути на розвиток ожиріння. Насамперед важливо розуміти, що в тому випадку, якщо Ви ведете здоровий спосіб життя, правильно харчуєтеся, займаєтеся спортом, однак зайві кілограми не зникають, причина може критися як в психологічному факторі, так і більш серйозних проблемах, наприклад гормональному порушенні. Тому важливо ретельно все проаналізувати, та звернутися за консультацією до відповідного спеціаліста.

Щодо психологічних причин, то дуже часто коли ми нервуємо ми заїдаємо наші переживання висококалорійною їжею, оскільки сам прийом їжі має заспокійливу дію, а певні харчові продукти дозволяють відчути цілий спектр емоцій. Наприклад, то й же шоколад, який завжди має приємні асоціації.

ЯКІ ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ВПЛИВАЮТЬ НА ЗБІЛЬШЕННЯ ВАГИ?

Психологічна травма

Дуже часто причиною надмірного апетиту та збільшення маси тіла є глибока психологічна травма та бажання стати більш помітним та значущим в суспільстві. Типу “я стабільний. Мене не зрушити”. Або за проблемою може критися почуття провини, коли зайва вага є панциром від навколишнього світу.

Зайва вага як метод “зруйнування себе”

Даний вид порушення може зустрітися серед жертв насилля. Таким самим чином вони намагаються уникнути повторних спроб травматичної ситуації, а зайва вага слугує цим захистом. Також повнота у жінок з низькою самооцінкою може бути приводом для створення психологічного панцира, щоб приховати невпевненість в собі та сформувати відсутність необхідності у спілкуванні з чоловіками.

Прояв любові до себе

Постійно ласуючи чимось смачненьким людина отримує найпростішим методом любов до себе. Тобто особи які не відчувають внутрішньої любові, постійно перебувають у стані стресу не даючи собі можливість виглядати так, як хочеться їм.

Наслідування поколінь

Питання, щодо спадкової широкої кістки є досить дискусійним. Однак, що дійсно можна успадкувати від своїх батьків, бабусь чи дідусів, так це тип емоційного реагування на ті події, що відбуваються у житті. Тобто якщо у відповідь на стрес на роботі, ваша мама справлялась з проблемою шляхом заїдання, то велика ймовірність, що ваші дії у такій же ситуації будуть же такими.

ТАКТИКА

В першу чергу при появі проблем з зайвою вагою та загальним самопочуттям необхідно звернутися до лікаря терапевта. Аби виключити фізичні проблеми, пройшовши повне обстеження організму.

Надалі доцільним буде звернутися до психотерапевта, психолога. Оскільки, дійсно проблема зайвої ваги може критися в психологічних проблемах. Разом зі спеціалістом додатково відкриється можливість відчувати своє тіло, сприймати його таким яким воно є.

Важливо розуміти, що не усунувши проблему порушення, дієта та спорт будуть мати лише тимчасовий результат. Сьогодні відбувається дотримання режиму, а завтра відбувається зрив. Тому до проблеми потрібно підходити комплексно, наряду з дотриманням правильного раціону та веденням щоденника харчування, проведенням фізичних навантажень. І завжди прислухайтеся до свого організму, кожен раз коли хочеться швидко з'їсти щось не дуже корисне аналізуйте - це реакція на стрес чи відчуття голоду.

Источник: itmed.org

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