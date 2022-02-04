По центру Харькова 14 февраля будет курсировать «Трамвай влюбленных»

Вечером, 14 февраля, по историческому центру города Харькова будет курсировать «Трамвай влюбленных».

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горосовета.

Трамвай проедет по ул. Сумской и ул. Клочковской, направляясь к Центральному парку культуры и отдыха имени Горького. Пассажиры не только проедутся по вечернему Харькову, но и услышат истории любви, связанные с родным городом. Также организаторы подготовили романтическую фотосессию и подарки от партнеров.

Проект реализуется при поддержке Харьковского городского совета, Департамента по делам семьи, молодежи и спорта и Харьковского городского центра досуга молодежи. Как сообщили организаторы, такой проект на День святого Валентина реализуют уже в пятый раз.«Трамвай влюбленных» отправится с трамвайного круга в районе ст.м. «Южный вокзал» в 18:00. Мероприятие рассчитано на полтора часа.

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