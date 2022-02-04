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По центру Харькова 14 февраля будет курсировать «Трамвай влюбленных»

По центру Харькова 14 февраля будет курсировать «Трамвай влюбленных»

Вечером, 14 февраля, по историческому центру города Харькова будет курсировать «Трамвай влюбленных».

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горосовета.

Трамвай проедет по ул. Сумской и ул. Клочковской, направляясь к Центральному парку культуры и отдыха имени Горького. Пассажиры не только проедутся по вечернему Харькову, но и услышат истории любви, связанные с родным городом. Также организаторы подготовили романтическую фотосессию и подарки от партнеров.

Проект реализуется при поддержке Харьковского городского совета, Департамента по делам семьи, молодежи и спорта и Харьковского городского центра досуга молодежи. Как сообщили организаторы, такой проект на День святого Валентина реализуют уже в пятый раз.«Трамвай влюбленных» отправится с трамвайного круга в районе ст.м. «Южный вокзал» в 18:00. Мероприятие рассчитано на полтора часа. 

Агентство Телевидения Новости

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