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На Гоптовке служебная собака таможенников нашла в автомобиле тайник с наркотиками

На Гоптовке служебная собака таможенников нашла в автомобиле тайник с наркотиками

На Харьковской таможне «Гоптовка» служебная собака в очередной раз обнаружила нарушителя, который пытался перевезти наркотические вещества через границу.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской таможни.

Наркотики обнаружил лабрадор по кличке Ив Сен Лоран, натренированный на поиск запрещенных веществ.

Ночью в зоне таможенного поста «Гоптовка» Харьковской таможни во время таможенного досмотра автомобиля, двигавшегося в направлении Российской Федерации, он обнаружил тайник с веществом растительного происхождения.

Пассажир автомобиля, гражданин одной из южных республик, использовал в качестве тайника отделение для мелких вещей, которое находится между передними сиденьями водителя и пассажира.

В результате на правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил, определенных ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Найденное псом вещество изъято.

Агентство Телевидения Новости

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