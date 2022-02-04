На Гоптовке служебная собака таможенников нашла в автомобиле тайник с наркотиками

На Харьковской таможне «Гоптовка» служебная собака в очередной раз обнаружила нарушителя, который пытался перевезти наркотические вещества через границу.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской таможни.

Наркотики обнаружил лабрадор по кличке Ив Сен Лоран, натренированный на поиск запрещенных веществ.

Ночью в зоне таможенного поста «Гоптовка» Харьковской таможни во время таможенного досмотра автомобиля, двигавшегося в направлении Российской Федерации, он обнаружил тайник с веществом растительного происхождения.

Пассажир автомобиля, гражданин одной из южных республик, использовал в качестве тайника отделение для мелких вещей, которое находится между передними сиденьями водителя и пассажира.

В результате на правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил, определенных ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Найденное псом вещество изъято.

Агентство Телевидения Новости