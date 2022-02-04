Пожар в общежитии «Гигант»: подробности от ГСЧС

Как сообщалось, сегодня утром в общежитии «Гигант», расположенном на улице Пушкинской в Киевском районе, произошел пожар.

В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что во время пожара в общежитии спасатели эвакуировали 6 человек, проживавших в нем.

Так, сегодня, 4 февраля, в 09:11 спасателям поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном здании общежития Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» на улице Пушкинской, 79/1.

К месту происшествия сразу было направлено 6 отделений пожарно-спасательной службы и 2 автолестницы.

К моменту прибытия спасательных подразделений в одной из комнат на 4-м этаже горели домашние вещи. Общая площадь пожара составила около 3 квадратных метров.

Во время проведения разведки пожарными были эвакуированы 6 жильцов общежития.

В 09:27 пожар локализовали, а в 09:52 ликвидировали.

Спасателям удалось быстро ликвидировать пожар и предотвратить распространение пламени на другие комнаты. Причину возникновения пожара устанавливают.

Агентство Телевидения Новости