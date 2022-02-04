Крупные предприятия Харьковщины пополнили Госбюджет на 3,3 миллиарда гривен

В январе 2022 года крупные предприятия Харьковщины заплатили в Государственный бюджет 3 млрд 305 млн гривен налогов и сборов.

Об этом сообщила начальник Межрегионального управления Галина Феденко.

По информации Северного межрегионального управления ГНС по работе с крупными плательщиками налогов, среди основных бюджетоформирующих платежей в государственный бюджет было уплачено:

— 2 303 млн гривен налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров;

— 816 млн гривен акцизного налога с произведенных подакцизных товаров;

— 65 млн гривен акцизного налога с ввезенных подакцизных товаров;

— 50,5 млн гривен налога на прибыль предприятий.

«Кроме того, от крупных работодателей Харьковского региона поступило 68 млн гривен налогов и сборов с физических лиц», — отметила Феденко.

Также в налоговой сообщили, что в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений», который вступил в силу 1 января 2022 года, начиная с первого налогового (отчетного) периода 2022 года крупные плательщики налогов имеют право уменьшать объект налогообложения не более чем на 50 % накопленных налоговых убытков прошлых налоговых (отчетных) лет.

Для плательщиков налога на прибыль предприятий, не включенных в Реестр крупных налогоплательщиков на 2022 год, порядок отражения налоговых убытков остается без изменений, а именно: при расчете объекта налогообложения по результатам соответствующего налогового (отчетного) периода плательщик вправе уменьшить финансовый результат к налогообложению на полную сумму отрицательного значения объекта налогообложения прошлых налоговых (отчетных) лет.

Агентство Телевидения Новости