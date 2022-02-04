В мире число выявленных случаев COVID-19 превысило 388 миллионов: какие страны в лидерах по заболеваемости

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире к утру пятницы, 4 февраля, достигло 388 млн 66 тыс. 90, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 умерли 5 млн. 712 тыс. 458 человек.

В страны с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по количеству зараженных и умерших сохраняют США, где обнаружено 75 млн 962 тыс. 5 инфицированных COVID-19, а количество летальных исходов составило 896 тыс. 583.

Второе место по количеству зараженных занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 41 млн 952 тыс. 712, а количество умерших от последствий заражения вирусом – 500 тыс. 55.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где им заразились 26 млн 107 тыс. 894 человек, из них умерли 630 тыс. 301 человек.

По данным портала Worldometer, специализирующегося на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн. населения планеты составил к утру пятницы 735,3.

В США на 1 млн. жителей скончались 2 тыс. 756 человек, Индии – 357, Бразилии – 2 тыс. 931.

Источник: Интерфакс-Украина

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