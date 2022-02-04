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Олимпиада-2022: церемония открытия зимних Игр в Пекине (видео онлайн)

Олимпиада-2022: церемония открытия зимних Игр в Пекине (видео онлайн)

Зимние Олимпийские игры 2022 года официально начнутся с церемонии открытия сегодня, 4 февраля. Она пройдет на «Национальном стадионе» в Пекине.

Старт торжественного события запланирован на 14:00 по киевскому времени.

В прямом эфире церемонию открытия покажет телеканал UA: Первый. Трансляции будет предшествовать специальная студия Игр-2022. Она стартует в 13:12.

Видеотрансляция церемонии открытия зимних Игр в Пекине

Основные детали торжеств организаторы держат в тайне. Известно, что постановкой церемонии занимался знаменитый китайский режиссер Чжан Имоу. Он подготовил шоу ориентировочно на 100 минут и привлек около 3 тысяч артистов.

Именно Имоу готовил церемонию открытия летней Олимпиады в Пекине в 2008 году. Поскольку тогда не было коронавирусных ограничений, то масштаб праздника был больше. Сокращенный вариант шоу завершат эффектные фейерверки.

Традиционное шествие команд с государственными флагами и зажжение олимпийского огня запланированы под конец церемонии. Украина на Олимпиаде-2022 будет соревноваться в 12-ти дисциплинах. Представят государство 45 спортсменов.

Ключевые цифры зимних Олимпийских игр 2022 года

3 900 000 000 долларов потратил Китай на подготовку к Олимпиаде2900 спортсменов со всей планеты будут соревноваться в Пекине95 стран примут участие в зимних Играх-20226 часов составляет разница во времени между Украиной и Китаем (UTC +8)3 китайских города примут соревнования (Пекин, Яньцин, Чжянцзякоу)

Как сообщалось, НОК Украины выбрал двух знаменосцев команды на церемонии открытия Игр-2022.

На торжественной церемонии открытия сине-желтый флаг будут нести олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и серебряный призер Юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Назарова — спортсменка из Харькова.

Источник: РБК-Украина


Агентство Телевидения Новости

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