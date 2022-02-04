На Харьковщине подготовили около 530 пунктов обогрева для населения
В Харьковской областной госадминистрации предоставили информацию о пунктах обогрева на территории области.
По данным ХОГА, органы местного самоуправления определили и подготовили к работе 529 пунктов обогрева населения, из них: 525 стационарных, 2 палаточных и 2 передвижных.
Стационарные пункты обогрева размещаются в стационарных зданиях, а именно:
29 – в учреждениях социальной защиты;
190 – в учреждениях здравоохранения;
196 – административных помещениях органов местного самоуправления;
70 – в учреждениях культуры и образования;
6 – в помещениях автовокзалов, железнодорожных вокзалов;
16 – в коммунальных, частных учреждениях;
2 – в помещениях церквей;
16 – в заведениях торговли.
Данные пункты предоставляют услуги по обогреву населения. Размещение и пребывание у них для отдыха в ночное время не предусмотрено. Одновременно пункты обогрева населения могут разместить около 7 тысяч человек.
Информация о размещении пунктов обогрева населения, их адреса размещены на официальном веб-сайте Харьковской областной государственной администрации, районных государственных администраций, органов местного самоуправления.