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На Харьковщине подготовили около 530 пунктов обогрева для населения

На Харьковщине подготовили около 530 пунктов обогрева для населения

В Харьковской областной госадминистрации предоставили информацию о пунктах обогрева на территории области.

По данным ХОГА, органы местного самоуправления определили и подготовили к работе 529 пунктов обогрева населения, из них: 525 стационарных, 2 палаточных и 2 передвижных.

Стационарные пункты обогрева размещаются в стационарных зданиях, а именно:

29 – в учреждениях социальной защиты;

190 – в учреждениях здравоохранения;

196 – административных помещениях органов местного самоуправления;

70 – в учреждениях культуры и образования;

6 – в помещениях автовокзалов, железнодорожных вокзалов;

16 – в коммунальных, частных учреждениях;

2 – в помещениях церквей;

16 – в заведениях торговли.

Данные пункты предоставляют услуги по обогреву населения. Размещение и пребывание у них для отдыха в ночное время не предусмотрено. Одновременно пункты обогрева населения могут разместить около 7 тысяч человек.

Информация о размещении пунктов обогрева населения, их адреса размещены на официальном веб-сайте Харьковской областной государственной администрации, районных государственных администраций, органов местного самоуправления.

Агентство Телевидения Новости

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