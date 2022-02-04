Требовали 65 тысяч долларов несуществующего долга: двух харьковчан задержали за вымогательство

Правоохранители подозревают двух харьковчан в вымогательстве несуществующего долга.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры, им сообщили о подозрении по факту совершения вымогательства с угрозой причинения тяжких телесных повреждений потерпевшему по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 189 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что 28-летний и 31-летний жители Харькова в августе 2021 года познакомились с мужчиной, который увлекался азартными играми, и предложили ему делать ставки на соревнования.

Мужчины рассказали 25-летнему игроку, что в случае выигрыша ему будут выплачены денежные средства, а в случае проигрыша будет платить уже он.

14 декабря 2021 года фигуранты сообщили потерпевшему, что он якобы проиграл по ставкам, которые фактически не производились, и теперь должен отдать им «долг» в сумме 65 тысяч долларов США. В случае неуплаты этой суммы злоумышленники угрожали ему физической расправой.

3 февраля 2022 года потерпевший встретился со злоумышленниками и передал им часть денег в сумме 10 тысяч долларов США.

Сразу после передачи денег подозреваемых задержали правоохранители.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Агентство Телевидения Новости