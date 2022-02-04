В Минздраве рассказали о сроках самоизоляции для заболевших COVID-19 и когда делать тест

Заместитель Министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал об особенностях тестирования на коронавирус, сроках самоизоляции и основаниях для ее завершения.

Данную информацию опубликовала пресс-служба ХОГА на сайте Харьковской облгосадминистрации.

«Тестирование на COVID-19 следует делать при любых симптомах вирусного заболевания. То есть кашель, насморк, боль в горле, температура – ​​это уже основание для того, чтобы сделать тест на коронавирус. Направление на бесплатное тестирование можно получить у вашего семейного врача», – объяснил главный государственный санитарный врач.

Он подчеркнул, что для постановки диагноза COVID-19 достаточно и результата экспресс-теста на антиген. Однако речь идет только о тех случаях, когда у человека уже есть симптомы вирусного заболевания или коронавируса.

«Иными словами, если у человека есть симптомы ОРВИ, а результат экспресс-тестирования оказался положительным, то подтверждать его ПЦР-тестом не нужно», – добавил Игорь Кузин.

В то же время, если у человека есть симптомы вирусного заболевания, а результат экспресс-теста антигеном оказался отрицательным, то такой пациент может быть дополнительно протестирован методом ПЦР.

Самоизоляция человека, у которого подтвердили COVID-19, должно длиться не менее 10 дней. Если с 10-го дня после появления симптомов в течение трех дней симптомы отсутствуют, то самоизоляцию можно завершать.

«В то же время, если у пациента нет симптомов болезни, а результат тестирования оказался положительным, то самоизоляцию следует завершать с соблюдением той же нормы: если от 10 дня в течение трех дней отсутствуют симптомы», – пояснил заместитель Министра здравоохранения.

Однако если человек решил раньше сделать ПЦР-тест и его результат оказался отрицательным, то самоизоляцию также можно завершать. Но следует помнить, что такое тестирование нельзя проходить раньше, чем через 10 дней от даты проведения первого теста.

Игорь Кузин также отметил, что по истечении срока самоизоляции дополнительно делать тест на COVID-19 не нужно, но при условии, что все сроки самоизоляции были соблюдены.

Агентство Телевидения Новости