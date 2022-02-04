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Для двух районов Харькова построят новое пожарное депо

Для двух районов Харькова построят новое пожарное депо

В Харькове построят новое пожарное депо. Городская власть выделит средства на завершение строительства пожарного депо, которое будет обслуживать Основянский и Слободской районы.

Как передает пресс-служба Харьковского горсовета, об этом сегодня, 4 февраля, сообщил мэр города Игорь Терехов после осмотра объектов ГСЧС и встречи со спасателями Основянского районного отделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Харьковской области.

Он отметил, что новое пожарное депо планировалось построить в рамках подготовки города к проведению финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, однако в связи с отсутствием финансирования строительные работы приостановили. 

«Здесь будут строиться два новых микрорайона, поэтому новая пожарная часть просто необходима. Сегодня мы договорились, что общими усилиями города и застройщика мы достроим депо. Это нужно для того, чтобы время доезда было минимальным, и тогда в любой экстремальной ситуации пожарные машины смогут быстро доехать на место происшествия и спасти жизни людей», — подчеркнул городской голова. 

Также он напомнил, что городская власть выделила средства на приобретение небольших пожарных машин, которые будут обслуживать центральную часть Харькова. По его словам, благодаря укреплению материально-технической базы время реагирования оперативных служб ГСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций значительно снизится, что в свою очередь повысит безопасность харьковчан.

Агентство Телевидения Новости

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