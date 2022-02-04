В «Дії» появится новая услуга для водителей

В мобильном приложении «Дія» вскоре появится новая услуга для водителей — «шеринг» техпаспорта.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он уточнил, что поделиться документом можно будет в несколько кликов.

«Услуга уже в бета-тесте. Вы также можете помочь нам сделать ее еще лучше и удобнее. Регистрируйтесь на бету здесь, ждите письма с инструкцией», — написал министр.

В Телеграмме «Дії» сообщается, что продолжается поиск тестировщиков новой услуги.

«Услуга «Надлежащий пользователь» создана, чтобы вы могли передать право на пользование вашим авто другому человеку. Эта услуга пригодится вам, учитывая новые правила для водителей и появление фото-и видеофиксации. С надлежащим пользователем ответственность за нарушение ПДД будет нести именно водитель авто, а не владелец. Ранее назначить надлежащего пользователя можно было офлайн в сервисном центре МВД или же онлайн в кабинете водителя. Сейчас мы тестируем возможность сделать это в действии за несколько кликов», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2021 году правительство одобрило постановления, которые дают возможность использовать электронные документы — электронные водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт) и студенческий билет в приложении «Дія» наравне с бумажными.

Источник: УНИАН

Агентство Телевидения Новости