Под Харьковом будут слышны выстрелы: на полигоне в Чугуеве проводятся боевые стрельбы
В Чугуеве на полигоне воинской части А-0501 в течение февраля будут продолжаться боевые стрельбы.
Как сообщается на сайте Чугуевского горсовета, об этом предупреждает командование Чугуевского полигона.
Так, в течение февраля 2022 года на полигоне воинской части А-0501 будут проводиться боевые стрельбы днем и ночью из танков штатными выстрелами, систем артиллерийского и зенитного вооружения и боевые стрельбы подразделений.
В связи с этим населению напоминают, что находиться на территории полигона не разрешается.
При обнаружении боеприпасов запрещено к ним прикасаться, поднимать, переносить, транспортировать их, разжигать рядом с ними костры.
О находке необходимо уведомить командование ближайшей воинской части или позвонить в полицию – 102.