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Под Харьковом будут слышны выстрелы: на полигоне в Чугуеве проводятся боевые стрельбы

Под Харьковом будут слышны выстрелы: на полигоне в Чугуеве проводятся боевые стрельбы

В Чугуеве на полигоне воинской части А-0501 в течение февраля будут продолжаться боевые стрельбы.

Как сообщается на сайте Чугуевского горсовета, об этом предупреждает командование Чугуевского полигона.

Так, в течение февраля 2022 года на полигоне воинской части А-0501 будут проводиться боевые стрельбы днем ​​и ночью из танков штатными выстрелами, систем артиллерийского и зенитного вооружения и боевые стрельбы подразделений. 

В связи с этим населению напоминают, что находиться на территории полигона не разрешается.

При обнаружении боеприпасов запрещено к ним прикасаться, поднимать, переносить, транспортировать их, разжигать рядом с ними костры.

О находке необходимо уведомить командование ближайшей воинской части или позвонить в полицию – 102.

Агентство Телевидения Новости

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