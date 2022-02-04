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Португалия отменит тесты на коронавирус для вакцинированных туристов

Португалия вскоре отменит требование к вакцинированным путешественникам предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус по прибытию в страну.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства Португалии.

В частности, в заявлении правительства говорится, что отрицательные тесты больше не требуются для «тех, кто предъявляет цифровой COVID-сертификат ЕС в любой из его форм или другое признанное доказательство вакцинации».

При этом пока не сообщается, когда решение вступит в силу, однако действующие сейчас правила были введены до 9 февраля 2022 года.

Пока неясно, коснется ли это ослабление туристов из Украины, однако тот факт, что Португалия признает украинские ковидные сертификаты, вселяет определенную надежду.

Напомним, в начале января Португалия ослабила некоторые COVID-ограничения, в том числе, позволив учащимся вернуться в школы и открыв ночные клубы, но сохранила требование отрицательного теста для всех пассажиров, въезжающих в страну.

Португалия является одной из самых вакцинированных стран в мире: почти 90% ее жителей полностью привиты, и, хотя уровень заболеваемости в стране все еще близок к рекордным уровням, госпитализация и смертность значительно ниже пиковых значений годичной давности. 

Правила въезда в Португалию для украинцев:

По состоянию на начало февраля 2022 года, украинцы могут попасть в Португалию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус или быстрого теста на антиген.Несущественные поездки в Португалию, в том числе туристические, имеют право совершать только полностью вакцинированные украинцы. При этом признают в Португалии только четыре одобренные ЕС вакцины: Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Janssen, AstraZeneca.Также всем въезжающим необходимо заполнить специальную онлайн-форму.

Источник: УНИАН

Агентство Телевидения Новости

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