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Польша на следующей неделе начинает поставки вооружения в Украину

Польша на следующей неделе начинает поставки вооружения в Украину

Польша на следующей неделе начнет поставки вооружения в Украину.

Об этом сегодня, 4 февраля, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет ТАСС.

«Мы передаем в Украину оборонительное вооружение. Несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов. Передаем также минометы и гранатометы. Уже на следующей неделе выйдет первый транспорт за нашу восточную границу», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Польша поставит в Украину ПЗРК Piorun. Переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun разработаны и выпускаются польским предприятием ZM MESKO. Его разработка началась в 2006 году. Piorun может поражать воздушные цели на высотах от 10 до 4000 м и на расстоянии от 500 до 6500 м от оператора.

Источник: Корреспондент

Агентство Телевидения Новости

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