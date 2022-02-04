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Харьковские вузы вошли в десятку лучших в Украине

Харьковские вузы вошли в десятку лучших в Украине

Лучшим вузом в Украине по версии Ranking Web of Universities признан Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – он занял первое место по версии Ranking Web of Universities.

Также в тройку лучших вузов Украины вошли Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (первое место), НТУ Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского (второе место) и Сумской государственный университет (третье место). Рейтинг опубликован на сайте Webometrics.

В первую десятку лучших вузов Украины также попали:

Национальный авиационный университет;

Харьковский национальный университет радиоэлектроники;

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина;

НТУ Харьковский политехнический институт;

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины; Национальный университет Львовская политехника;

НТУ Днепровская политехника.

Львовский национальный университет Ивана Франко занял 12 место, Киевский национальный университет технологий и дизайна — 14 место,

Национальный университет Киево-Могилянская академия находится на 23 месте, а Киевский университет имени Бориса Гринченко — на 58 месте.

Самое последнее место в рейтинге (313) занимает Институт делового администрирования.

Отметим, что в ТОП-10 мировых университетов не попал ни один украинский вуз.

Источник: Корреспондент

Агентство Телевидения Новости

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