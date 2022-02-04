Харьковские вузы вошли в десятку лучших в Украине
Лучшим вузом в Украине по версии Ranking Web of Universities признан Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – он занял первое место по версии Ranking Web of Universities.
Также в тройку лучших вузов Украины вошли Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (первое место), НТУ Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского (второе место) и Сумской государственный университет (третье место). Рейтинг опубликован на сайте Webometrics.
В первую десятку лучших вузов Украины также попали:
Национальный авиационный университет;
Харьковский национальный университет радиоэлектроники;
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина;
НТУ Харьковский политехнический институт;
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины; Национальный университет Львовская политехника;
НТУ Днепровская политехника.
Львовский национальный университет Ивана Франко занял 12 место, Киевский национальный университет технологий и дизайна — 14 место,
Национальный университет Киево-Могилянская академия находится на 23 месте, а Киевский университет имени Бориса Гринченко — на 58 месте.
Самое последнее место в рейтинге (313) занимает Институт делового администрирования.
Отметим, что в ТОП-10 мировых университетов не попал ни один украинский вуз.
Источник: Корреспондент