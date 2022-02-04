В марте мимо Земли пролетит крупный астероид

Ученые заявили о том, что в марте мимо Земли пролетит «потенциально опасный» астероид, который получил обозначение 138971 (2001 CB21). Его диаметр оценивается в 1,3 километра, что в четыре раза больше, чем Эйфелева башня, сообщает Newsweek.

Отмечается, что астероид пролетит на скорости более 43 тысяч километров в час, максимальное сближение с планетой ожидается около 10 утра по Киевскому времени 4 марта.

Несмотря на то, что астероид принадлежит к классу потенциально опасных, он не несет никакой угрозы для Земли. В момент наибольшего сближения он пройдет на расстоянии 4,8 миллиона километров от планеты, что в 10 раз больше расстояния между Землей и Луной.

2001 CB21 совершает оборот вокруг Солнца за 384 дня, его орбитальный период очень похож на Земной. Размеры же небесного тела больше, чем у 97% астероидов, которые обычно пролетают мимо нашей планеты.

Ранее астрономы официально подтвердили открытие еще одного троянского астероида Земли. Он получил обозначение 2020 XL5 и является вторым подобным небесным телом, найденным у нашей планеты.

Источник: Зеркало Недели

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