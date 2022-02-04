Полиция нашла троих детей, которых около полугода искала их мать

Полицейские Харьковщины установили местонахождение троих детей, которых около полугода разыскивала мать.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, 9 сентября прошлого года в дежурную часть поступило заявление от 34-летней женщины о том, что ее муж, житель Киева, препятствует ей в воспитании детей.

Как установили полицейские, отец не желал, чтобы дети общались с матерью. В августе 2021 года он вместе с ними уехал с постоянного места жительства и не сообщил об этом женщине.

С целью установления местонахождения детей правоохранители объявили его в государственный розыск.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий работники харьковского уголовного розыска установили, что два мальчика 13 лет, трехлетняя девочка и их отец находятся на территории Киевской области. О том, что дети находились в розыске, мужчина не знал. Он дал пояснение полиции об обстоятельствах происшествия.

Все это время мальчики и девочка находились с отцом в Киевской области. Никаких противоправных действий в отношении детей совершено не было.

Агентство Телевидения Новости