Около 333 тысяч гривен ущерба: жителя Харьковщины подозревают в незаконной вырубке деревьев

Жителя Харьковской области подозревают в незаконной вырубке деревьев.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, 29 января в ходе отработки территории в Богодуховском районе правоохранители обнаружили транспортное средство с незаконно спиленными деревьями тополя. Полицейские установили, что к совершению преступления причастен 35-летний местный житель.

Своими действиями злоумышленник причинил государству материальный ущерб на сумму около 333 тысяч гривен.

Следователем по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления.

Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости