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Заведующую детским садом на Харьковщине подозревают в присвоении бюджетных 300 тысяч гривен путем трудоустройства «мертвых душ»

Заведующую детским садом на Харьковщине подозревают в присвоении бюджетных 300 тысяч гривен путем трудоустройства «мертвых душ»

Заведующую детским садом на Харьковщине подозревают в присвоении бюджетных средств.

По информации пресс-службы Харьковской областной прокуратуры, женщину подозревают в присвоении чужого имущества, совершенном повторно, и составлении и внесении в официальные документы заведомо ложных сведений (ч. ч. 2, 3 ст. 191, ч. 12). 366 УК Украины.

В ходе досудебного расследования установлено, что заведующая одним из детских садов на территории Балаклейского городского совета Изюмского района фиктивно трудоустроила в заведение лиц, фактически работу не выполнявших. 

«Каждый месяц заведующая подделывала табели об отработанном ими времени, а заработную плату «работников» клала в свой карман», — рассказали в прокуратуре.

Установлено, что заведующая детским садом таким образом присвоила более 300 тыс. грн. бюджетных средств.

4 февраля 2022 года ей сообщили о подозрении. Следственные действия продолжаются.

Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Агентство Телевидения Новости

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