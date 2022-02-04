Харьковчанка обвинила мужа в домашнем насилии, на мужчину составили протокол

В Харькове полицейские составили административный протокол на 36-летнего мужчину, который совершал насилие над женой.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 25-летняя заявительница рассказала, что 36-летний мужчина угрожает ей и совершает над ней домашнее насилие.

Видео с просьбой о помощи харьковчанка публиковала в соцсетях двумя днями ранее, 2 февраля.

С заявлением она обратилась в полицию в тот же день. Обращение о совершении домашнего насилия было зарегистрировано в Едином учете Харьковского районного управления полиции №3.

Сотрудники сектора противодействия домашнему насилию опросили харьковчанку и составили 3 февраля в отношении 36-летнего мужчины административный протокол по ч. 1 ст.173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) Украины об административных правонарушениях. Также правоохранители вынесли в отношении обидчика временное запретительное предписание, которое запрещает мужу контактировать с женой любым способом в течение 10 суток.

Административные материалы в ближайшее время будут направлены в Дзержинский районный суд.

Агентство Телевидения Новости